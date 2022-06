Il dg della Fiorentina Joe Barone, dopo l'annuncio del rinnovo di Vincenzo Italiano, ha fatto chairezza sul futuro della società viola, smentendo le voci di una possibile cessione.

"La Fiorentina non è in vendita - le sue parole -. Lo voglio dire a tutti quelli che mettono in giro notizie false, in un periodo in cui stiamo costruendo la Fiorentina del futuro. Queste notizie non vanno bene. Anzi, approfitto di questo momento per chiedere a tutta la tifoseria di starci vicino: stiamo costruendo con pazienza la squadra per il prossimo campionato, queste notizie fanno male al mondo Fiorentina".