Due in particolare le note estremamente positive che arrivano dalla partita di ieri: il ritorno agli standard di rendimento abituali di Mkhitaryan e Calhanoglu. E così il centrocampo torna a far sorridere Inzaghi.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Calha e Micki stanno benissimo: il turco ha chiuso la gara con il Feyenoord firmando il 2-1 dal dischetto – siamo al terzo gol nelle ultime cinque partite, il secondo consecutivo dopo quello al Monza -, l’armeno ha preso per mano l’Inter con giocate e strappi da fuoriclasse, come ai tempi dello scudetto.

In questa stagione, entrambi, per motivi diversi, non erano ancora riusciti a brillare. Mentre la prestazione di ieri ci dice che, forse, sono giunto al momento clou nella forma top.

L'armeno - si legge - avrà una sosta a disposizione per salire di condizione, ma ieri si è portato avanti col lavoro, giocando una delle migliori partite stagionali. Inzaghi dovrà dosarlo con cura visto il ko del vice Zielinski, ma il discorso è rimandato: Micki è rimasto in campo per 90 minuti, impossibile farne a meno.