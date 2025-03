Numeri incredibili per l'Inter da quando Simone Inzaghi siede sulla panchina nerazzurra. Primo per percentuale di vittorie e ricavi mai fatti registrare prima in Europa. Le ultime verso Atalanta-Inter e dall'infermeria.

Appuntamento in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI).