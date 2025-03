Il successo sul Feyenoord non ha consegnato a Inzaghi solo il passaggio del turno, ma anche due certezze importanti: Thuram e Calhanoglu stanno tornando ai loro livelli ottimali. E questa è davvero una grandissima notizia considerando il resto della stagione.

La Gazzetta dello Sport sottolinea il ruolo fondamentale recitato da entrambi. "A giorni alterni, l’Inter in stagione ha dovuto fare a meno sia del francese che del turco: una dozzina di partite saltate in tutto per indisponibilità, cui se ne sono aggiunte altre interrotte anzitempo da un infortunio o ancora panchine “forzate” causa guai fisici. A incrociare partite e risultati i conti tornerebbero pure, perché i punti persi per strada si contano sulle dita di una mano, il problema semmai è tutto quello che gli infortuni tolgono, ovvero ritmo, condizione, brillantezza", approfondisce la rosea.

Ora, finalmente, la condizione sta salendo come testimoniano le prove in Champions e con il Monza in campionato: Thuram in gol due volte, Calha pure. E non solo: scatti, cambi di direzione, brillantezza. Poi si sa, per il francese non è solo questione di condizione: l'ex 'Gladbach continua a fare i conti con il fastidio alla caviglia. Ma l'altra sera non sembrava proprio...