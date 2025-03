Il tecnico del Bayern Monaco Vincent Kompany ha espresso anche ai microfoni di Sky Sport il suo parere sull'Inter, prossima avversaria della compagine tedesca nei quarti di finale di Champions League: "Ho visto tante partite dell'Inter, anche loro sono una squadra davvero top come negli anni in cui vinceva trofei. Sarà una delle avversarie più toste da affrontare, ma siamo in questa competizione per affrontare partite così. Sarà bella per i tifosi".