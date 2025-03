Attorno alle 11, la Nazionale tedesca ha ufficializzato i 23 prescelti di Julian Nagelsmann per la doppia sfida di Nations League contro l'Italia, in programma il 20 e 23 marzo. Una lista che conta otto rientri e una new entry che risponde al nome di Yann Bisseck: "Sebbene dobbiamo far fronte ad alcune assenze, in generale abbiamo una squadra molto buona - il commento del ct teutonico ai canali ufficiali della DFB -. Abbiamo scelto questi giocatori per convinzione e abbiamo cercato di sostituire la mancanza di qualità con la qualità. Con giocatori che hanno voglia di giocare. Il quarto di finale contro l'Italia è molto importante per noi. Sono due partite che dobbiamo e vogliamo assolutamente giocare in modo positivo".