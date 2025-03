Presente a San Siro per commentare per Ziggo Sport la partita tra Inter e Feyenoord, Wesley Sneijder si è detto piacevolmente sorpreso dalla capacità di Denzel Dumfries di imporsi come una delle colonne portanti della squadra nerazzurra: "È davvero una cosa grandiosa. Anch'io sono curioso, quindi chiedo anche alle persone che vedo. Sia lui che Stefan de Vrij hanno un certo status, ma se per De Vrij la cosa era naturale perché aveva già giocato in Italia e la gente lo conosceva già, Dumfries è stata una scoperta. I tifosi mi dicono: 'Non c'è un terzino destro migliore in Italia, e forse nemmeno sui campi europei'. Ha sicuramente sviluppato quello status qui. È cresciuto, è diventato importante per la nazionale olandese ed è diventato importante anche per questa squadra".

Dumfries che di recente ha firmato il rinnovo di contratto con l'Inter fino al 2028: "Tutti coloro che hanno a cuore l'Inter sono stati felici che sia rimasto e sperano che possa giocare a Milano per molti anni a venire", ha concluso Sneijder.