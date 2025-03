Nella giornata di ieri, Inter e Milan hanno depositato al Comune di Milano il Docfap, il documento di fattibilità progettuale per la realizzazione del nuovo San Siro. Un dossier di 300 pagine, per formalizzare la proposta di acquisizione dello stadio 'Giuseppe Meazza' e delle aree limitrofe, che nei prossimi trenta giorni Palazzo Marino analizzerà prima di avviare eventualmente l’iter che porterà a completare l'acquisizione entro luglio. Ma a che prezzo? Stando a quanto appurato dall'agenzia Adnkronos, i due club contano di abbassare la cifra stimata in 197 milioni di euro dall'Agenzia delle Entrate, che ha valutato la Scala del Calcio 73 mln e le aree circostanti 124. Una mossa agevolata dalla 'Legge Stadi', grazie alla quale il potenziale acquirente può dedurre, ad esempio, i costi di bonifica, ovvero la voce principale e più dispendiosa.

Inoltre, va precisato, che nei prossimi giorni verrà pubblicato un avviso pubblico sull’offerta di acquisto perché, considerando la destinazione d’uso sportiva, altri privati avrebbero in teoria la possibilità di formulare offerte superiori.

