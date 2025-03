De Vrij in dubbio per l'Atalanta, ma c'è ottimismo. Questo quanto filtra da casa Inter nelle ore successive al successo sul Feyenoord che ha visto il centrale, peraltro grande ex della sfida, prima figurare tra i titolari in distinta e poi essere depennato per un lieve acciacco.

Quel fastidio al ginocchio nel prepartita gli ha impedito di scendere in campo martedì e ora - come spiega la Gazzetta dello Sport - il difensore nerazzurro spera di recuperare in tempo per la sfida scudetto di domenica sera in casa dell’Atalanta. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto ieri il centrale di Inzaghi hanno escluso lesioni: De Vrij soffre di una leggera infiammazione, la situazione verrà monitorata in questi giorni.

Possibile rientro in gruppo nelle ultime sedute prima di domenica.