Anche Fabio Capello, alla Gazzetta dello Sport, parla dei quarti di Champions e delle chance dell'Inter in questo trofeo.

Che sfida è Inter-Bayern?

"Il Bayern ha individualità superiori, soprattutto in attacco, ma l’Inter gioca a memoria e ha più equilibrio della squadra di Kompany. La prima chiave, dunque, sarà limitare il più possibile Kane e Musiala. Il centravanti inglese è intelligente, si muove di continuo e anche quando non segna, fa sempre giocate utili per i compagni. Non è un nove d’area, statico come può essere Haaland: ti porta fuori, apre spazi, sa giocare di sponda. Musiala, invece, è il nuovo che avanza, un motorino dotato di grande tecnica. L’Inter sa difendere bene, ma con questi due gli uomini di Inzaghi dovranno dare il meglio o saranno guai. È chiaro che per farlo i nerazzurri devono recuperare la brillantezza fisica di qualche mese fa, anche perché i tedeschi giocano ad alto ritmo. Come si può colpirli? Con le ripartenze veloci. Il Bayern in difesa non ha paura di lasciare Kim o De Ligt uno contro uno a campo aperto: l’Inter in contropiede ne può approfittare, soprattutto se Thuram sarà in gran forma".

Come si possono dosare le energie?

"Torniamo a quello che ho detto sopra: per Inzaghi sarà fondamentale ritrovare la freschezza di qualche mese fa. E con un aprile così denso di impegni, non sarà agevole. L’Inter è pure in corsa per lo scudetto e avrà le due semifinali di Coppa Italia contro il Milan. E io so bene quanta energia ti portano via i derby. Non si tratta solo di una questione fisica, quanto di forze mentali: per questo Inzaghi dovrà essere bravissimo a ruotare gli uomini, sperando di non dover fronteggiare imprevisti come gli infortuni. Ce lo insegna la doppia sfida tra Liverpool e Psg: gli inglesi sono arrivati all’appuntamento in calo, mentre i francesi, grazie al turnover in campionato, si sono presentati in grande spolvero, portando a casa la qualificazione".

Possibile il Triplete per Inzaghi?

"Inzaghi si è esposto pubblicamente sul Triplete, quindi avrà i suoi motivi. Anche se ovviamente c’è da capire il perché l’abbia fatto in modo così esplicito, con quel gesto “tre” in conferenza stampa: forse voleva infondere sicurezza ai suoi. Simone si è preso un rischio, perché poi certe cose possono pure ritorcersi contro. Oppure semplicemente è stato sincero e ci crede fortemente. Solo il campo sa se avrà avuto ragione o torto".