Bel siparietto immortalato dalle telecamere di Ziggo Sport ieri sera, al termine della partita tra Inter e Feyenoord. Wesley Sneijder, grande ex nerazzurro presente a San Siro in qualità di opinionista dell'emittente olandese, è stato raggiunto da Hakan Calhanoglu, che lo ha abbracciato calorosamente per poi regalargli una maglia. Il centrocampista dell'Inter si è poi scusato con grande bon ton per essersi 'imbucato' nella diretta.