Premiato come MVP di Inter-Feyenoord 2-1, Marcus Thuram ha commentato così il passaggio del turno ai quarti di finale di Champions League dei nerazzurri, che hanno certificato la qualificazione a San Siro, battendo gli olandesi anche al ritorno: "Dovevamo essere implacabili, non potevamo rilassarci neanche dopo lo 0-2 dell'andata e non lo abbiamo fatto", le parole del francese a UEFA.com. Prima di inquadrare il Bayern Monaco, l'avversario dei campioni d'Italia nel prossimo turno di Coppa: "E' una tra le squadre top in Europa, abituata a fare i quarti di finale. Sarà un bel match, ma complicato".

