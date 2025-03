"Per chi farò il tifo? Per il bel calcio, ho giocato in tutte due le squadre. Però voglio esserci, voglio venire a San Siro, a sostenere l’Inter". Così Jürgen Klinsmann, alla Gazzetta dello Sport, ha parlato della sfida da doppio ex Inter-Bayern ai quarti di Champions. Peccato però, sarebbe stata una partita da finale, e proprio a Monaco. Pensate che bello".

Cosa significa per lei Inter contro Bayern?

"Una bella sfida. Ricordo nel passato quella con il gol favoloso di Nicola Berti. Adesso ovviamente il Bayern a tutti i costi vuole arrivare in fondo perché c’è una partita speciale in casa, la finale. Quando ti danno la possibilità di giocare nel tuo stadio una gara che vale la Champions? Ma per l’Inter è ora di vincere di nuovo una Coppa Europea".

Addirittura.

"Sì, secondo me hanno creato uno squadrone. È una rosa con due squadre, hanno raddoppiato ogni posizione. L’Inter ha un bel modo di giocare, per il suo stile, un 3-5-2 che vede i giocatori continuamente cambiare posizioni tra di loro. Mi viene un sorriso quando Bastoni finisce sulla fascia sinistra e fa il cross. L’unica cosa che gli manca è che poi la metta anche in area per se stesso. Tipo, fa il cross e poi ancora lui fa il gol. L’Inter è bella da vedere".

Fondamentale il confronto Lautaro-Kane?

"Da ex attaccante: Harry Kane per me è un fenomeno, uno bravo. Merita di vincere più titoli. Lautaro ha vissuto un paio di momenti un po’ giù, è normale. Ha vinto la Coppa America, ha viaggiato tanto con la nazionale. La testa ha bisogno di una pausa. Però l’Inter ha un gran Thuram. Gli voglio bene, ho giocato con il suo papà. Però nessuno si aspettava che segnasse così tanto. Ha fatto il fenomeno. E così anche Lautaro è tornato. È una coppia bestiale. Sa cosa altro mi piace di Inzaghi?".

Dica.

"A me piace il suo modo di giocare perché mette dentro due attaccanti. Due vere punte. Mi piacciono e poi in area sai quello che hai. Invece di giocare solo con una punta, o c’è chi gioca anche senza punta. Mah".