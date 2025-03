Le strade di Inter e Real Madrid sono destinate a incrociarsi sul mercato, secondo Tuttosport. "Colpa" della questione Nico Paz, che piace molto ai nerazzurri e su cui le merengues hanno un'opzione di recompra, ma anche di Arda Guler, per il quale ieri è rimbalzata la notizia dalla Spagna di una cessione da parte del Real.

L'idea dei madrileni è di lasciar andare il giocatore come fatto con l'argentino, ovvero mantenendo un'opzione di riacquisto. A queste condizioni l'Inter è sempre stata freddina, ma le necessità potrebbero cambiare. Argomento che vale anche per Nico Paz, che il Real può riprendere a giugno a 9 milioni e che oggi è il primo obiettivo di Inzaghi.

Peserà, in questo senso, anche la volontà dell'argentino. Vuole giocare con continuità e al Real sarebbe complicato. Proprio come lo è oggi per Arda Guler, sul quale hanno già messo gli occhi club di Bundesliga ma che ha una predilezione per l'Italia. Con l'Inter avanti anche solo per la presenza di Calhanoglu, che potrebbe aiutarlo nell'inserimento. Ad oggi, però, la priorità nerazzurra sembra soprattutto Nico Paz. Si attende il Real, che potrebbe anche riprenderselo e magari decidere a maggior ragione di cedere Arda Guler.