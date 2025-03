Con il prossimo campionato di Serie A si accenderà anche la maxi zona a traffico limitato a Milano per impedire un accesso enorme di auto nella zona dello stadio Meazza. Come riporta il Corriere della Sera, i divieti si estenderanno da via Pinerolo a viale Renato Serra (sull’asse Ovest-Est), e da via Benedetto Croce e il metrò «Uruguay» fino al triangolo di via Novara-via Paravia (sull’asse NordSud).

Potranno entrare solo i residenti, domiciliati, veicoli di servizio e chi ha un posto auto prenotato, in tutto circa 6.500 posti macchina regolari, 2.300 per residenti e il resto a pagamento tra parcheggi e strisce blu. Chi è associato a un titolo di sosta entrerà nella white list, per gli altri (se verranno "pizzicati" da una delle 28 telecamere) ci sarà una multa. Le restrizioni scatteranno ad ogni evento superiore ai 30mila spettatori a partire da tre ore prima della partita o del concerto. A settembre cominceranno, se non le multe, già i test.