Parlando ai microfoni di Ziggo Sport dopo la partita contro il Feyenoord, Denzel Dumfries ha speso belle parole nei confronti di quello che è stato il suo dirimpettaio nel match di ieri, la 18enne ala sinistra Aymen Sliti: "Penso che abbia giocato con coraggio. È ovviamente un ragazzo giovane, che stava facendo il suo debutto in Champions League. Quando l'ho guardato, ho notato come sia un ragazzo con del potenziale. Penso che sia un bravo giocatore e che abbia giocato bene".

Dumfries esprime poi la sua gioia per la vittoria e l'accesso ai quarti di finale: "Una grande partita e una grande serata per noi. Sono orgoglioso perché questo è un momento speciale per me. Essere capitano dell'Inter per la prima volta mi rende felice", ha chiosato commentando nuovamente la sua prima uscita con la fascia nerazzurra al braccio.

