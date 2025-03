"Trentotto giorni decisivi, che potranno valere una stagione intera". La Gazzetta dello Sport fotografa così la situazione attuale dell'Inter dando uno sguardo al calendario iper competitivo.

"Da domenica prossima, giorno in cui è in programma la sfida scudetto del Gewiss Stadium contro l’Atalanta, il calendario dell’Inter chiarirà quali saranno realmente le ambizioni ma soprattutto le possibilità dei nerazzurri - si legge -. Simone Inzaghi ha ribadito che l’obiettivo è arrivare in fondo a tutte le competizioni, ma il crocevia della stagione arriva adesso. Perché paradossalmente l’Inter rischia di ritrovarsi spremuta nonostante la sosta nazionali, che vedrà tanti membri della rosa convocati in giro per il mondo".

Due mesi a tutta tra campionato e coppe. In mezzo una sosta nazionali che come al solito porterà via diversi elementi. Quantomeno, potrà rivedersi qualche infortunato. Occhio in particolare a Lautaro che viaggerà tra Uruguay e Argentina, affrontando spostamenti faticosi e pressioni dettate dalle differenti competizioni. Mentre gli azzurri avranno un assaggio di Inter-Bayern con Italia-Germania di Nations League.

Dopo l’Atalanta, l’Inter giocherà contro Udinese, Milan in Coppa Italia (due volte), Parma, Bayern Monaco in Champions (andata all’Allianz Arena, ritorno a San Siro), Cagliari e Bologna.