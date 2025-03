Dopo il successo sul Feyenoord e il conseguente passaggio del turno, ieri ad Appiano Gentile c'erano solo gli infortunati Dimarco, Darmian, Zalewski e Zielinski. Per tutti gli altri, giorno di riposo meritato.

Da valutare le condizioni di De Vrij e Frattesi in vista dell'Atalanta. Come riferisce il Corsport, gli esami per il difensore non hanno evidenziato lesioni al ginocchio, ma solo uno stato infiammatorio che dovrà essere smaltito. Probabile che De Vrij svolga un lavoro differenziato sia oggi sia domani, per poi fare il punto della situazione sabato e capire se possa essere convocato per la gara con i bergamaschi.

Tutto ok, invece, per l'ex Sassuolo, uscito dal campo un po' affaticato e con una caviglia ammaccata: già oggi dovrebbe regolarmente allenarsi con i compagni.