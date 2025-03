Pratica Feyenoord sbrigata con disinvoltura, quarti di finale di Champions raggiunti e testa già all'Atalanta. Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, per l'Inter non c'è tempo di godersi l'ennesimo successo di questa campagna europea perché alle porte c'è l'impegno di domenica a Bergamo. Una supersfida scudetto.

Ad ogni modo, è chiaro che battere la squadra di Van Persie e staccare il pass per il turno successo di coppa sia il modo migliore per avvicinarsi alla partita contro la squadra di Gasperini. "Il bellissimo gol di Thuram, all’alba della partita (8’), ha spianato la strada - si legge sulla rosea -. Il rigore di Calhanoglu a inizio ripresa (6’) ha rimesso nella cesta i tulipani che avevano pareggiato prima del tè, sempre dal dischetto. Tutto sempre sotto controllo, senza rigurgiti da Pazza Inter. I quarti profumeranno di Triplete: ancora il Bayern Monaco, avversario nello storico epilogo del Bernabeu. Primo incrocio all’Allianz Arena, sede della finalissima. Il ritorno a Milano è annunciato da una statistica sinistra: l’Inter ha vinto 12 delle ultime 14 partite casalinghe di Champions, più due pareggi. Ultima sconfitta a San Siro contro i bavaresi (8 settembre 22, 0-2)".