Geoffrey Moncada, direttore sportivo del Milan, ha parlato a DAZN prima della sfida contro il Lecce, ribadendo le sue speranze per un finale di stagione più lieto, dopo un rendimento assolutamente deludente: "Per la Champions non è finita, mancano ancora 11 partite e vogliamo vincere, anche in Coppa Italia lo stesso discorso. Nuovo ds? Se ci sarà una figura che potrà aiutarci, ben venga", ha detto.