Si accende il dibattito sul nuovo San Siro e cresce il pressing del fronte del 'no', pronto a intraprendere azioni legali per fermare il progetto presentato da Milan e Inter al Comune di Milano. Il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DocFap), inviato martedì, contiene l’offerta di acquisto dello stadio e dell’area circostante per una cifra vicina ai 197 milioni di euro, valutazione fornita dall’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, i due club vorrebbero sottrarre da questa cifra i costi di bonifica.

L’idea delle società è costruire un nuovo impianto da oltre 70.000 posti accanto al Meazza, che verrebbe in parte demolito e rifunzionalizzato. Milan e Inter, però, hanno chiarito che il concept finale e il progetto esecutivo saranno definiti in una fase successiva.

Nonostante ciò, l’Associazione Gruppo Verde San Siro, che rappresenta alcuni residenti del quartiere, ha annunciato ricorsi al TAR e alla Corte dei Conti. Le principali critiche riguardano la costruzione dello stadio a soli 50 metri dalle case, la presenza di un grande centro commerciale, l’impatto dei 72.000 mq di parcheggi sotterranei e il rischio di un’area congestionata tutto l’anno.

Il comitato spera ancora che Milan e Inter scelgano un’altra area. In alternativa, propongono di trasformare San Siro in un palazzetto dello sport, eliminando i parcheggi e riqualificando l’area con un progetto sostenibile. Resta ora da vedere come evolverà il confronto tra club, Comune e residenti.