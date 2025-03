Yann Bisseck sarà convocato dal ct Nagelsmann per la prima volta in Nazionale maggiore per le sfide di Nations League della Germania in programma contro l'Italia durante la sosta nazionali.

Secondo quanto rivelato da Sky Sport Deutschland sembrano non esserci più dubbi. Per Bisseck si tratta di un meritato riconoscimento dopo quanto fatto vedere dopo il suo arrivo all'Inter. L'ufficialità è attesa nella giornata di giovedì 13 marzo.

🚨🆕 Yann #Bisseck will be nominated for Germany’s games against Italy!



The 24y/o centre-back from @Inter will be called up by Julian Nagelsmann for the first time. @kerry_hau | @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/eyidOcisKS