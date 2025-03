Scudetto, Champions e Coppa Italia: l'Inter non sceglie e resta dentro a ogni competizione (senza dimenticare il Mondiale per Club in estate e la Supercoppa italiana già completata a gennaio). Non c'è tempo, si gioca e si lavora. Una partita dopo l'altra.

Il Corriere dello Sport oggi fa il conto: l'Inter giocherà sicuramente almeno 56 partite in questa stagione. Ma il numero può salire a 60 in caso di arrivo alle due finali di coppa. Enorme. In particolare, super affollato sarà il mese di aprile. Soltanto la Roma potrebbe riuscire a superarla, a patto di andare in finale di Europa League e a patto che Lautaro e compagni si fermino ai quarti in Champions e in semifinale in Coppa Italia. In termini di paragone, il Napoli si fermerà a 41 e l’Atalanta a 52 avendo da affrontare unicamente le 10 partite rimaste del girone di ritorno in Serie A.

Nell’anno del Triplete, la squadra di Mourinho arrivò a giocare 57 partite: con i nuovi format ci sono 2 gare in più della league phase di Champions (8 contro 6 del vecchio format) e una partita in più nella nuova Supercoppa Italiana.