Aston Villa e Arsenal volano ai quarti di finale. Dopo aver ipotecato la qualificazione all'andata, i due club inglesi eliminano rispettivamente Club Brugge (3-0 dopo l'1-3 dell'andata) e Psv (2-2 dopo l'1-7 dell'andata). Da segnalare il gol di Ivan Perisic per la formazione olandese: l'ex Inter ha segnato il gol del momentaneo 1-1.

L'Aston Villa affronterà il Psg ai quarti di finale, sfida speciale per l'ex Emery. L'Arsenal invece aspetterà i tempi supplementari tra Atletico e Real Madrid per conoscere la sua rivale: la squadra di Simeone ha chiuso in vantaggio i tempi regolamentari (1-0 dopo il 2-1 dell'andata in favore dei Blancos) grazie al gol di Gallagher pochi secondi dopo il fischio d'inizio. Da segnalare il clamoroso errore dal dischetto di Vinicius nella ripresa.



QUARTI DI FINALE



PSG-ASTON VILLA

ARSENAL - ATLETICO MADRID/REAL MADRID



BARCELLONA-BORUSSIA DORTMUND

BAYERN MONACO-INTER