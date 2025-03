Il calciatore della nazionale tedesca Aleksandar Pavlovic sarà probabilmente assente per un lungo periodo con il Bayern Monaco. Lo ha dichiarato il direttore sportivo del club, Max Eberl, dopo la vittoria per 2-0 (0-0) nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayer Leverkusen.

"Ha fatto tutti i test e sembra che abbia la mononucleosi. Ci vorrà del tempo per il recupero", ha spiegato Eberl.

Il Bayern, nei giorni scorsi, aveva parlato di una "infezione persistente", motivo per cui il 20enne non poteva scendere in campo. Pavlovic era già stato assente per alcune settimane lo scorso autunno a causa di una frattura alla clavicola.

La mononucleosi è causata dal virus di Epstein-Barr (EBV) e si trasmette principalmente tramite la saliva. La malattia si manifesta solitamente con febbre, gonfiore dei linfonodi, mal di gola e forte stanchezza, con sintomi che possono durare diverse settimane.