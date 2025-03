Con il passaggio ai quarti di finale di Champions League, per i tifosi dell'Inter è partita anche la caccia al biglietto e quella agli alloggi a Monaco di Baviera. Con una complicazione, come spiega oggi il Corriere della Sera.

I prezzi sono infatti già altissimi, non più bassi di 400 euro a stanza in città. Questo perché in contemporanea si svolge una delle più grandi fiere mondiali di macchinari da costruzione ed estrazione mineraria, il che ha creato un rialzo già prima ancora di sapere delle date di Champions.