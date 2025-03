Intervistato da News.Superscommesse.it, l'ex attaccante Jedaias Capucho Neves, meglio conosciuto da tutti come Jeda, ha condiviso le sue considerazioni in merito alla lotta Scudetto, indicando la squadra che ritiene la principale accreditata alla vittoria del tricolore: "La graduatoria giusta è quella della classifica attuale: in ordine, Inter, Napoli e Atalanta. Metto i nerazzurri un gradino sopra tutte le altre, penso lo abbiano dimostrato e credo che la squadra di Inzaghi abbia il parco giocatori più completo. Ma le altre due non mollano e, finché c'è questa intensità a livello fisico da parte loro, resteranno in lotta perché hanno il vantaggio di non dover patire le fatiche di coppa".