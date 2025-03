Intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, lo storico capitano della Beneamata, Beppe Bergomi ha commentato la vittoria dell'Inter ottenuta ieri sera contro il Feyenoord, successo valso il passaggio ai quarti di Champions e qualche buona notizia per Inzaghi che ritrova un ispiratissimo Calhanoglu e un altrettanto splendido Mkhitaryan: "Ieri l'Inter ha preso il secondo gol stagionale in Champions su un'ingenuità di Calhanoglu, che involontariamente è andato a colpire l'attaccante avversario e hanno preso questo gol però il senso è che l'Inter continua la sua marcia" ha premesso.

"C'è una grande attenzione sulla fase difensiva in tutta questa Champions - prosegue lo Zio -, tante volte rinunciano a pressare altissimo per restare sempre molto compatti perché sappiamo che l'Inter ogni tanto qualche contropiede lo prende e in Europa è un po' più attenta. Questo va sottolineato. Diamo poi tutto per scontato, l'avversario andava battuto e la squadra di Inzaghi ha battuto il Feyenoord sia all'andata che al ritorno, ieri ha giocato molto bene: è stata in gestione, in controllo, non è mai andata in difficoltà, ha gestito bene la partita e ho visto qualche segnale di crescita dal punto di vista fisico, parlo soprattutto di Mkhitaryan che ieri secondo me è stato il migliore in campo per distacco".

Considerazioni finali in vista dell'Atalanta:

"Nella partita contro il Feyenoord ho visto Mkhitaryan molto bene, Calhanoglu in crescita. Con l'Atalanta rientrerà Barella che è il leader emotivo della squadra. Sarà un bel duello col centrocampo dell'Atalanta, con due reparti diversi tra loro ma determinanti".

