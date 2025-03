Tuttosport dà oggi risalto alla foto, pubblicata ieri da FcinterNews.it, di Javier e Paula Zanetti assieme a Pablo Paz e alla moglie Carla Martinez. Una cena a casa Zanetti, sul lago di Como. E una foto pubblicata su Instagram dalla moglie del vicepresidente nerazzurro.

Un'immagine che ovviamente, come si legge sul quotidiano, conferma l'amicizia tra Javier e Pablo e conferma come questa possa essere l'architrave per portare Nico Paz in nerazzurro. L'argentino è il primo obiettivo di Simone Inzaghi, che potrebbe ritagliargli un ruolo alla Luis Alberto. Zanetti è in pressing su papà e figlio per convincerli sulla bontà della destinazione Inter.

Il calciatore ha già fatto sapere la sua preferenza. Vuole giocare con continuità e l'Inter può garantirglielo più del Real Madrid, dove ha l'esempio di Arda Guler, quasi suo coetaneo che ha giocato 7 partite da titolare in tutto da inizio anno. Il Como ha il potere economico per tenerlo, ma i nerazzurri rappresentano un upgrade. Dall'altra parte il Real potrebbe anche lasciarlo ma difficilmente non metterà una clausola per ricomprare il cartellino, se non fosse che l'Inter non ha mai accettato una soluzione del genere: farebbe infatti crescere così un talento non suo. Nico Paz potrebbe però rappresentare un'eccezione per accontentare il giocatore e anche Inzaghi.