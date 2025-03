"Era già uno dei migliori prospetti d’Italia quando lo abbiamo portato al Bologna". Così Daniele Corazza, per vent'anni alla guida del settore giovanile del Bologna, parla di Matteo Cocchi, esterno sinistro dell'Inter che ha appena esordito in Champions League.

"Lo prendemmo dal Reno Molinella, fece 3-4 anni con noi e prima di firmare il vincolo andò all’Inter. Quando arriva la chiamata di una squadra più blasonata è difficile resistere. La famiglia scelse di andare a Milano - dice Corazza - Provammo a trattenerlo in tutti i modi. Intervenne la prima squadra con la dirigenza. La famiglia parlò con Di Vaio, Bigon e Sabatini. Riuscimmo però a raggiungere un accordo per la cessione onerosa, con una serie di bonus legati al prosieguo della carriera. Una cosa non scontata in queste situazioni. Fu fatto il possibile".

Corazza si dice "orgoglioso" dell'esordio in Champions di Cocchi e in generale della crescita di tanti ragazzi nel vivaio. "Significa che è stato fatto un ottimo lavoro. All’epoca avrei voluto che Cocchi giocasse direttamente in Under17. Forse rimanendo con noi avrebbe accelerato i tempi".