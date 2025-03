La domenica della 28esima giornata di Serie A si apre con il lunch match del Bentegodi tra Hellas Verona e Bologna, con la vittoria degli emiliani che si impongono 2-1 in una partita sofferta e agganciano al Lazio (in campo domani) al quinto posto a quota 50 punti.

La gara si sblocca al 40', quando l'ex nerazzurro Odgaard raccoglie l'assist di Calabria e apre il piatto sinistro con freddezza, portando avanti la squadra di Italiano. Al 70' la partita dei padroni di casa si complica per l'espulsione di Valentini (doppio giallo) e per il raddoppio di Cambiaghi su papera di Montipò. Il Verona però reagisce con Mosquera a 10' dalla fine, ma il gol risulta importante solo per le statistiche.