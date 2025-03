Atalanta-Inter, big match di domenica 16 marzo alle 20.45, verrà trasmesso in chiaro attraverso la piattaforma Dazn. Questa la scelta (come racconta Calcio & Finanza) fatta dalla piattaforma, che già in passato aveva offerto alcune gare anche a chi non ha l'abbonamento.

Per chi ha già sotto scritto l'abbonamento non ci sono modifiche da registrare. Tra coloro i quali non sono abbonati, invece, gli account che potranno vedere gratuitamente la gara saranno fino a un massimo di 2 milioni di utenti.