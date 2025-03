Come annunciato nelle scorse ore, c'è anche Yann Bisseck nella lista dei 23 convocati di Julian Nagelsmann, ct della Germania, per il doppio impegno contro la Nazionale italiana valido per i quarti di finale di Nations League (20 marzo a San Siro e 23 marzo al Westfalenstadion). Si tratta del prima chiamata nella Mannschaft per il difensore di Colonia, un premio meritato per la crescita esponenziale avuta da quando è diventato un giocatore dell'Inter.

Mit diesen 2️⃣3️⃣ wollen wir das Halbfinale klar machen!



🇮🇹🇩🇪 | 20. März, 20:45 Uhr | ARD

🇩🇪🇮🇹 | 23. März, 20:45 Uhr | RTL#dfbteam #nationsleague pic.twitter.com/CM2jauD8LT — DFB-Team (@DFB_Team) March 13, 2025

