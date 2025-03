Jamal Musiala, stella del Bayern Monaco, mette in guardia il Bayern Monaco dalle insidie che potrebbe nascondere la doppia sfida con l'Inter valida per i quarti di finale di Champions League di aprile: "Sarà un'altra partita difficile, conosciamo la loro storia e sappiamo che giocano molto bene - le parole del tedesco ad Amazon Prime . E' una buona squadra, ci prepareremo per affrontarla dopo la pausa delle nazionale. Dovremo riprendere al massimo. Il sogno di raggiungere la finale in casa? Personalmente, io mi concentro solo sul prossimo turno, credo che tutti vogliamo arrivare in fondo. Ora ci aspetta l'Inter, poi vedremo".