Presente, come da copione, anche Paolo Condò nel post partita della Champions League di Sky Sport, uno degli argomenti sollevati dal noto giornalista e opinionista è l'esplosione stagionale di Denzel Dumfries, giocatore - a suo avviso - che sta vivendo più di ogni altro un miglioramento esponenziale rispetto alle stagioni scorse.

"Noi che siamo appassionati di basket NBA. Tra i vari premi che l’NBA consegna a fine stagione, c’è quello del giocatore più migliorato, il 'most improved player'. Secondo me, parlando di Inter, due anni fa è stato Calhanoglu, l’anno scorso è stato Dimarco, quest’anno è Dumfries il giocatore più migliorato della rosa di Inzaghi. Poi è uno che fa gol, come ha fatto vedere. È capace di segnare e sì, sono d’accordo con chi dice che è anche migliorato in fase difensiva" ha detto sul 2 di Inzaghi.