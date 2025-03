Christian Vieri è stato ospite ieri di CBS Sports Golazo e ha dato un suo parere riguardo alla stagione dell'Inter, ancora in corsa in tre competizioni tra campionato, Coppa Italia e Champions League.

"Hanno fatto una grande stagione, hanno due ottimi giocatori per ogni ruolo. Sono primi in A, quella col Feyenoord non era una partita facile perché se non sei concentrato per 90' puoi perdere contro tutti. Hanno degli ottimi difensori, grandissimi centrocampisti che segnano tutti. Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dumfries e Dimarco spingono sempre. Non sono una 'normale' squadra italiana che gioca 10' e poi torna indietro altri 10'. Attaccano, sono una squadra fenomenale e hanno due attaccanti fenomenali come Thuram e Lautaro. In panchina gli attaccanti avrebbero dovuto segnare di più, penso a Taremi. Ma possono arrivare in finale".