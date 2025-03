Un passato nella Reggina, un eurogol allo United in Champions con la maglia del Celtic e due mondiali con il Giappone. Shunsuke Nakamura ha parlato oggi alla Gazzetta dello Sport ricordando qualche aneddoto della sua carriera e non solo.

Com’è stato vivere tre anni a Reggio Calabria?

"All’inizio strano, molto strano. Gli italiani sono diversi...".

In che senso?

"Quando le cose andavano bene, eri un eroe. Uscivi in strada e ti assalivano, ti chiedevano autografi, ti offrivano caffè e ogni cosa. Era difficile perfino andare a fare la spesa al supermercato. Ne rimasi colpito. In Giappone il calcio non è lo sport più popolare, c’è anche il baseball ad esempio, mentre in Italia è questione di vita o di morte".

L’avversario a cui è più legato?

"Roberto Baggio. Il 5 ottobre 2002, al Granillo, segnai il primo gol su punizione in Serie A contro il suo Brescia. Bramavo di far vedere a un campione come lui cosa sapessi fare. A fine partita non gli chiesi la maglia per rispetto".

A proposito di punizioni. In carriera ne ha segnate 63, quattro di queste in Italia. Qual era il suo segreto?

"Studiavo. Quando sono arrivato in Italia la qualità dei portieri era altissima. Inoltre, oltre a non esserci ancora le linee con lo spray, ogni squadra usava un pallone diverso, quindi dovevo capire quale potesse essere la traiettoria giusta. Calciavo forte e senza troppa rincorsa, curvando il corpo".

La più bella è stata quella contro lo United nel 2006, quando giocava nel Celtic?

"Ed ero lontano di almeno trenta metri. Giocavamo in casa, il Celtic Park era strapieno, il pubblico spingeva. La palla scavalcò la barriera ed entrò l’incrocio. Davanti a Cristiano Ronaldo...".

E adesso cosa c’è nel suo futuro?

"Ho smesso a 44 anni, ora voglio fare l’allenatore. A dicembre sono stato a Parma e ho visto come si lavora in Italia. Stimo il Como di Fabregas e stravedo per Simone Inzaghi. Ogni anno riesce aggiungere qualcosa di nuovo".