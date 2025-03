Il Napoli risponde allo squillo di ieri dell'Inter che ha battuto il Monza neutralizzando il tentativo di allungo della squadra nerazzurra in vetta alla classifica. Al Maradona, la formazione di Antonio Conte batte per 2-1 la Fiorentina e riesce a riportarsi a meno uno dalla capolista. Successo meritato per i partenopei, che nel primo tempo creano una miriade di occasioni andando a sbattere contro il portiere David De Gea, che però paga salato l'unico errore, consegnando con una respinta corta il pallone dell'1-0 a Romelu Lukaku.

Nella ripresa, il Napoli trova il raddoppio con una bella combinazione tra il belga e Giacomo Raspadori, che conclude a rete per il 2-0. Albert Gudmundsson rianima le speranze della Fiorentina che nel finale prova l'assedio senza però riuscire nell'impresa di agganciare il pareggio. Napoli che sale a 60 e torna a far sentire il suo fiato sul collo dei nerazzurri, che prima della pausa affronteranno l'Atalanta mentre gli azzurri saranno di scena a Venezia.