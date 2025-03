Nella serata dell'addio alla Champions League, per Robin van Persie è arrivata comunque una buona notizia: il ritorno in campo dell'esperto difensore austriaco Gernot Trauner, entrato nella fase finale del match con l'Inter. Trauner ha poi parlato ai microfoni di Voetbal International dopo la partita fissando l'obiettivo della squadra di Rotterdam: "La competizione nazionale è sempre la più importante. Ecco perché è stato bello poter giocare qualche minuto come sostituto. In realtà non me l'aspettavo, ma in vista di domenica è bello anche essere un'opzione per la gara col Twente".

Trauner traccia poi un bilancio dell'esperienza in Champions: "Abbiamo vissuto momenti grandiosi e abbiamo anche subito due grandi sconfitte contro Leverkusen e Lille. Ma tutto sommato, chi avrebbe mai osato immaginare che saremmo sopravvissuti alla fase competitiva da soli? Per non parlare del fatto che ci siamo qualificati per gli ottavi. Penso che sia un grande traguardo per la nostra squadra. Adesso bisogna lottare per il terzo posto in Eredivisie. Tutti sono consapevoli che è dura, ma è il nostro obiettivo. In quest'ottica, potrebbe essere una buona idea tornare al ritmo normale di una partita a settimana. Ci aiuterà. La speranza e l'aspettativa è che nel prossimo periodo recupereremo sempre più giocatori dagli infortuni e poi avremo una buona squadra che può arrivare terza".