Piccola variazione di programma per l'Inter U20 di Andrea Zanchetta in vista della trasferta a Trebisonda. La la partita valida per i quarti di finale di Uefa Youth League tra Trabzonspor e Inter, originariamente in programma alle 18.00 locali, quindi 20 italiane, è stata anticipata alle ore 16.00 italiane (18.00 turche).