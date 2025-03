Lorenzo Pirola sta riscuotendo i giusti dividendi dopo aver scelto di approdare all'Olympiacos, club detentore della Conference League che lo ha voluto a sorpresa la scorsa estate. "Tutto è successo all'improvviso, di fretta - ha raccontato il difensore cresciuto nel vivaio dell'Inter a Relevo -. Una mattina ho ricevuto una chiamata dal mio agente e mi ci sono voluti dieci secondi per realizzare cosa stesse succedendo. Prenderei questa decisione altre mille volte. Non tutti hanno un'opportunità come questa, e non tutti hanno il coraggio di fare questa scelta".