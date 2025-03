Ronaldo ha deciso di ritirarsi dalla corsa per la presidenza della Federcalcio brasiliana: lo annuncia lo stesso ex attaccante di Inter, Real Madrid e Milan. Il Fenomeno si è scontrato con la clausola che richiede che un candidato abbia il sostegno di almeno quattro federazioni statali del Paese, oltre ad altri quattro club, per poter registrare la propria candidatura. Nonostante l'impegno profuso, alla fine Ronaldo non è riuscito a convincere nessuno ad appoggiarlo nella sfida a Ednaldo Rodrigues, attuale numero uno del calcio brasiliano: 23 presidenti su 27 hanno rifiutato la sua richiesta di colloquio per presentare le proprie proposte.

Attraverso X, Ronaldo scrive: "Se la maggioranza con potere decisionale pensa che il calcio brasiliano sia in buone mani, la mia opinione non ha importanza. Le federazioni si sono rifiutate di ricevermi nelle loro case, sostenendo di essere soddisfatte dell’attuale gestione e di sostenere la rielezione di Rodrigues. Non sono riuscito a presentare il mio progetto, a condividere le mie idee e a farle conoscere come avrei voluto. Non c'è stata alcuna apertura al dialogo".