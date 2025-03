Archiviata la pratica Bayer Leverkusen, il Bayern Monaco si proietta già alla sfida dei quarti di finale di Champions League contro l'Inter in programma il prossimo mese. A parlare è il direttore sportivo dei bavaresi Max Eberl, che rivendica "il diritto di continuare a sognare, specie con la finale che si giocherà in casa nostra" dopo aver battuto "una super squadra degli ultimi 18 mesi. Questi successi contro il Bayer sono una dichiarazione d'intenti. Per l'Inter saremo sicuramente pronti".

E a proposito dei nerazzurri, Eberl aggiunge: "Sappiamo come giocano le squadre italiane. Sarà un compito complicato. Se riusciremo a mantenere le prestazioni delle due partite contro il Leverkusen, allora saremo sulla strada giusta. Ormai siamo ai quarti di finale e tutte le squadre sono sullo stesso livello".