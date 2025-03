In occasione di Fiorentina-Juventus all'orizzonte, la redazione di Sky Sport ha intervistato Felipe Melo, in qualità di doppio ex in questione, mai banale nelle sue dichiarazioni. L'ex centrocampista, tra le altre anche dell'Inter, si trasferì nel 2009 a Torino da Firenze, scelta contestata dai tifosi viola e sulla quale torna: "Se oggi farei una scelta diversa? Con la mentalità che ho oggi non avrei lasciato Firenze, avevo fatto una grandissima stagione, ero andato in Nazionale, la gente mi voleva bene e io volevo bene a tutto il popolo fiorentino e non volevo andare via da Firenze. Io volevo andare all’Inter. Ho sempre parlato di questo" ha rimarcato ancora una volta, sottolineando la sua grande fede nerazzurra.

Poi ancora sulla Juventus:

"La gente mi chiede perché parlo male della Juve, io non ho mai parlato della Juventus. Io sono stato orgoglioso di aver indossato la maglia bianconera però io tifavo Inter sin da quando ero piccolo e volevo andare all’Inter. Purtroppo non è successo allora, perché sono cose della vita. Poi alla Juve ho trascorso tre anni difficili, ma è stato importante per me perché dopo essere stato a Torino sono stato molto più professionista".

