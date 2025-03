Scudetto o qualificazione in Champions? Nello spogliatoio della Juve non si fanno calcoli, né tanto meno si guarda la classifica che ora dice +2 sul quarto posto e -6 dalla vetta, soprattutto nei giorni in cui il focus è sulla preparazione al big match con l'Atalanta. "Abbiamo lavorato a livello fisico, tecnico e psicologico sull'Atalanta, una partita che dobbiamo affrontare al massimo. Non dobbiamo perdere energie sulle altre cose che non siano la partita. Conoscete la nostra filosofia, sapete che pensiamo a una gara alla volta", ha assicurato Thiago Motta, tecnico dei bianconeri, parlando in conferenza stampa.