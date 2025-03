Isak Hien, difensore centrale dell'Atalanta, sarà tra i possibili protagonisti della gara di domenica prossima alle 20.45 contro l'Inter. I bergamaschi arrivano all'incontro come una delle squadre con più clean sheet in Europa. "Stiamo facendo un grande lavoro, ma quello che conta è vincere: se domenica battiamo l’Inter 4-3, firmerei subito", dice Hien in un'intervista a L'Eco di Bergamo.

"Abbiamo lavorato tanto per arrivare fin qui, ora vogliamo raccogliere i frutti del nostro lavoro - dice ancora il centrale -. Il campionato si deciderà nelle prossime settimane, e noi vogliamo essere protagonisti".