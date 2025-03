Pur senza volerlo confermare in via ufficiale, Yann Bisseck ha fatto capire tra le righe che nelle prossime ore arriverà la tanto sognata convocazione per la Nazionale tedesca maggiore da parte del ct Julian Nagelsmann: "Non ho intenzione di commentare la cosa. Aspetterò fino a giovedì (domani, ndr), sono ottimista. Vediamo", ha detto con il sorriso stampato sul volto il difensore tedesco dell'Inter, intervistato da Amazon Prime, a margine della vittoria dei nerazzurri contro il Feyenoord.

Successo che ha regalato ai campioni d'Italia il passaggio ai quarti di finale contro il Bayern Monaco, avversario che l'ex Aarhus inquadra così: "Ho giocato contro il Bayern una volta, credo quando avevo 17 anni. Ora io e i miei compagni non vediamo l'ora di affrontare ogni sfida. Crediamo ancora di poter competere con chiunque".

