Quella di ieri sera a San Siro è stata indubbiamente la giornata dei... registi. In campo e sugli spalti: Hakan Calhanoglu ha recitato da protagonista del match tra Inter e Feyenoord siglando dal dischetto il gol del definitivo 2-1, sotto gli occhi di chi ha fatto della regia il suo mestiere e la sua ragione di vita. In primis in campo cinematografico, perché, oltre alla già ben citata presenza di Spike Lee, ad assistere alla partita c'era anche Gabriele Salvatores.

Ma non solo: era presente al Meazza chi di regia, anzi, di playmaking, se ne intende quando c'è da esibirsi su un parquet di pallacanestro. Nello specifico, una delegazione dell'Olimpia Milano composta da Leandro Bolmaro, play della formazione di Ettore Messina, e dagli statunitensi Zach LeDay e Armoni Brooks, che non hanno perso l'occasione per salutare e rendere ormaggio al grande regista tifoso dei New York Knicks.