A pochi giorni dalla sfida di Nations League tra Italia e Germania a San Siro, Leonardo Bonucci parla al sito uffiiciale della FIGC ricordando le numerose sfide coi teutonici vissute con la maglia azzurra. Eleggendo poi il giocatore che a suo dire lo rispecchia maggiormente in campo: "Tra i calciatori di questa Nazionale per caratteristiche tecniche quello che mi assomiglia di più è Alessandro Bastoni, mentre come leadership Gigio Donnarumma, pur avendo un carattere diverso dal mio, rappresenta un punto di riferimento. Mi sembra si sia creata una buona alchimia tra la squadra e lo staff, un fattore fondamentale per ottenere risultati”.

