Davide Massa, arbitro designato per la partita di domenica sera tra Atalanta e Inter, dirigerà la squadra di Simone Inzaghi per la seconda volta in questa stagione dopo la sfida del 20 ottobre all'Olimpico vinta contro la Roma grazie al gol di Lautaro Martinez. Sono 28 i precedenti in carriera per Massa con l'Inter: 18 vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte il bilancio.